Степаненко захотела оставить Петросяну «чуть-чуть» имущества

Адвокат Сергей Жорин рассказал ТАСС, что артистка Елена Степаненко, подавшая иск к мужу Евгению Петросяну о разделе совместно нажитого имущества, действительно хочет отсудить большую часть себе.

«В иске она указывает, что хочет весь антиквариат, все культурные ценности, все картины и большинство квартир, и чуть-чуть оставить Петросяну», — подтвердил Жорин, отметив, что официальной оценки стоимости имущества пока не было.

По словам юриста, его клиент предложил Степаненко самой выбрать, что она хочет оставить себе. Вместе с тем, защита Петросяна надеется поделить все поровну.

Жорин добавил, что де-факто брак артистов развалился еще 15 лет назад, но они продолжают сотрудничать как творческие личности.

О бракоразводном процессе Петросяна и Степаненко стало известно 3 августа. Рассмотрение поданного артисткой иска намечено на 6 августа. По данным источников, Степаненко просит суд отдать ей восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценные вещи. Стоимость имущества, по предварительным данным, составляет 1,5 миллиарда рублей.

Петросян и Степаненко, согласно различным сведениям, женились в 1985 или 1986 году. Пара составляет творческий тандем и нередко выступает на сцене вместе.

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