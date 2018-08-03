Петросян и Степаненко нажили 1,5 миллиарда рублей

Елена Степаненко потребовала взыскать с Евгения Петросяна более 80 процентов совместно нажитого имущества. Об этом сообщает ТАСС.

По данным близких к артистам источников, Степаненко попросила Хамовнический суд Москвы отдать ей восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценные вещи. При этом общая стоимость нажитого имущества составила 1,5 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что 4 июля Елена Степаненко подала иск к мужу Евгению Петросяну о разделе совместно нажитого имущества. Пользователи сети разочаровались в любви после сообщений о разводе популярных российских юмористов.

Интересы артистки будет представлять Елена Забралова, которая была адвокатом Владимира Путина, патриарха Кирилла и Игоря Сечина. Петросян нанял юриста Сергея Жорина, который работал с артистами из лейбла Black Star, а также с Витасом и рэпером Птахой.

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