Развод Петросяна со Степаненко поверг россиян в шок

Пользователи социальных сетей эмоционально отреагировали на новость о том, что юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко через суд делят совместно нажитое имущество. Многие пишут, что разочаровались в любви, узнав о разводе пары, состоявшей в браке больше 30 лет и представлявшей творческий тандем.

Пользователи не могут поверить в то, что расставание Петросяна и Степаненко — реальность.

Развод знаменитой эстрадной пары стал поводом для шуток.

Фото: Алексей Ладыгин / РИА Новости 1 /2

— водка и мельдоний (@treugolny_hui) 02 августа 2018, 21:31

Некоторые сочувствовали 72-летнему юмористу и предложили ему свою поддержку.

Ранее 3 августа стало известно, что Степаненко подала в Хамовнический суд Москвы заявление о разделе совместно нажитого имущества. Петросян заявил, что не в курсе имущественных претензий жены. «Это, видимо, какое-то недоразумение», — сказал артист. Давать комментарии о разводе он не стал. Степаненко, сославшись на репетицию, не смогла оперативно прокомментировать информацию из суда.

Петросян и Степаненко, по разным данным, поженились в 1985 или 1986 году. Пара составляет творческий тандем и нередко выступает на сцене вместе.

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