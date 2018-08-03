Развод Петросяна со Степаненко предали огласке

Артистка Елена Степаненко подала исковое заявление к Евгению Петросяну о разделе совместно нажитого имущества. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, куда поступило заявление.

Иск зарегистрирован 4 июля, его рассмотрение намечено на 10:50, 6 августа.

В разговоре с агентством Петросян заявил, что не в курсе имущественных претензий жены. «Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение», — сказал он.

Комментировать информацию о разводе 72-летний народный артист отказался. «Давайте без комментариев. Какая вам разница, что у меня происходит? Без комментариев», — пояснил Петросян.

Степаненко, сославшись на репетицию, не смогла оперативно прокомментировать информацию из суда.

Отмечается, что в течение последних лет СМИ неоднократно писали о разводе Петросяна и Степаненко, однако официального подтверждения этой информации не было. В 2015 году Петросян называл разговоры о разводе «идиотскими слухами».

Петросян и Степаненко, по разным данным, женились в 1985 или 1986 году. Пара составляет творческий тандем и нередко выступает на сцене вместе.

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