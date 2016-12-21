Названы самые обсуждаемые свадьбы и разводы 2016 года

«Медиалогия» составила рейтинг самых обсуждаемых в российских СМИ свадеб и разводов 2016 года. Топ-10 опубликовало в среду, 21 декабря, «Р-Спорт».

Первое место в списке занял развод актеров Бреда Питта и Анджелины Джоли с индексом заметности события 569,31. Далее идет выбор невесты и подготовка свадьбе козла Тимура из Приморского сафари-парка (431,45). Также высокий интерес читателей вызвало расставание артистов Джони Деппа и Эмбер Херд (201,06).

На шестом месте оказалась свадьба бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина и Алисы Казьминой (144,31). На седьмом — брак биатлонистов Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьерндалена (127,47), на восьмом — развод Марины Анисиной и Никиты Джигурды (125,81). Свадьба хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина с певицей Пелагеей в июне заняла заключительное десятое место (101,99).

«Медиалогия» специализируется на оперативном медиаанализе. Компания мониторит и анализирует СМИ, позволяет оценивать эффективность пиара и маркетинговых коммуникаций.

