Петросян нарек Слепакова «недоброжелателем государства» из-за песни о Кадырове

Юморист Евгений Петросян неодобрительно оценил сатирическую песню комика Семена Слепакова, посвященную сборной России по футболу и главе Чечни Рамзану Кадырову, который мог бы ее тренировать. Слова Петросяна приводит Nation News.

«Так могут поступать только недоброжелатели нашего государства. У нас сейчас самая главная задача — провести на самом высоком уровне чемпионат мира по футболу, и, я бы сказал, превзойти мировой уровень. И это будет нашей главной гордостью. А выиграем мы или проиграем, не имеет значения. Это же спорт, это не более чем игра. Все зависит и от мастерства, и от расклада, как повезет. Поэтому пожелаем нашей сборной удачи», — отметил юморист.

По его словам, несмотря на «оптимистичные прогнозы», люди, профессионально занимающиеся юмором, «не должны куражиться». «Это попахивает большим недоброжелательством. Нельзя путать сатиру с недоброжелательством», — подчеркнул Петросян.

Ранее министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Слепаков должен извиниться перед футболистами. Он считает, что «так измываться над сборной» недопустимо, и посоветовал на всякий случай извиниться и перед главой Чечни. «Не думаю, что глава Чеченской Республики уполномочивал острослова на этот перл», — добавил Умаров.

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В свою очередь, сам Кадыров назвал Слепакова братом, сказал, что ему песня понравились, и пригласил в Чечню, а также посвятил комику ответное стихотворение, в котором встал на защиту российского футбола.

В песне «Оле-Оле-Оле» Слепаков пофантазироавл о том, каких результатов добилась бы сборная, если бы ее тренировал Кадыров. По сюжету Кадыров применял силовые методы воздействия на футболистов. Во время выступления Слепаков также пародировал интонации чеченского лидера.

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