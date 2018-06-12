В Чечне захотели извинений от Слепакова

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров считает, что российский комик Семен Слепаков должен извиниться перед сборной России и Рамзаном Кадыровым. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«В нашумевшем ролике Семена Слепакова куча изъянов. Во-первых, популярному актеру и автору разных прикольных скетчей и баек не мешало бы все-таки выражаться более литературным языком. Во-вторых, не так уж худо все с нашей сборной, чтобы так измываться над ребятами на самом старте», — сказал он.

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Умаров добавил, что у Кадырова здоровое чувство юмора, и «никакого негатива с его стороны в адрес Слепакова не последует. Но от себя бы я сказал, что Слепакову было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже. Не думаю, что глава Чеченской Республики уполномочивал острослова на этот перл».

«Может быть, пора уже нашим известным шоуменам прекратить почем зря эксплуатировать имя Рамзана Кадырова в разного рода пиар-акциях?», — резюмировал министр.

11 июня Семен Слепаков выложил новую песню, в которой пофантазировал, каких бы результатов могла добиться российская сборная, если бы посл главного тренера занял Рамзан Кадыров. «Мои тренерские требования довольно просты — поменьше давления, побольше доброты. Чтоб показать, что злых намерений у меня нет, вот я на стол кладу пистолет», — говорит герой песни. После проигрыша команде Арабских Эмиратов Кадыров заявляет, что сдается первый раз в жизни, боится нашу команду, просит его не утешать, и намекает на то, что игроки должны застрелиться, если у них «все-таки есть совесть».

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