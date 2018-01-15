Спародировавшего Кадырова блогера назвали ослом-недоумком и бедолагой

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал посвященный чеченскому лидеру Рамзану Кадырову ролик российского комика и блогера Данилы Поперечного. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Умарова, у него сложилось двоякое представление о «непрофессионально сварганенном перфомансе» Поперечного. «Либо это клоун-мечтатель, который хотел, как он думал, остро пошутить, но жидко обделался, либо осел-недоумок, который решил через свое нарочитое и весьма печальное самовыражение построиться в ряды тех, кого якобы заставили извиниться, сами знаете, перед кем», — пояснил он.

Министр отметил, что несколько раз очень внимательно пересмотрел видео Поперечного, пытаясь найти в его работе «некое искусство и остроту». «Честно говоря, я так и не понял, что это было», — признался Умаров.

Он также добавил, что, несмотря на «титанические старания», этот незадачливый бедолага так и останется незамеченным для Кадырова.

Данила Поперечный / YouTube

Сам Поперечный заявил, что его ролик — это совсем не попытка прославиться на провокации. «Видео — обыгрывание уморительного новостного заголовка. Оно направлено на то, чтобы двигать свободу слова вперед в том поле, где все какого-то черта даже пискнуть боятся. Вы представить не можете, как мне досадно с того, что настолько беззубая пародия на Кадырова, вызывает такой пугливый ажиотаж среди людей», — подытожил комик.

Ролик Поперечного под названием «Помощник Главного» был опубликован на YouTube в воскресенье, 14 января, и за сутки набрал более 780 тысяч просмотров. На видео блогер посмеялся над новостью о том, что во время визита в Чечню главный российский Дед Мороз из Великого Устюга присвоил Кадырову звание своего помощника по добрым делам, и представил, как бы это могло быть.

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