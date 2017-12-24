Главный Дед Мороз России сделал Кадырова своим помощником

Главный российский Дед Мороз из Великого Устюга в воскресенье впервые посетил Чечню, где встретился с главой республики Рамзаном Кадыровым. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Мы с Дедом Морозом загадали главное желание — мир во всем мире и счастье для всех детей на планете. Мама рассказывала мне, что я загадывал это с самого раннего детства. И до сих пор это моя главная мечта», — сообщил глава Чечни.

Также Кадыров отметил, что Дед Мороз подарил ему теплую безрукавку и присвоил звание своего помощника по добрым делам. «27 декабря на главной площади Грозного мы зажжем 52-метровую новогоднюю ель», — заключил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что Кадыров во время встречи с Дедом Морозом ответил на вопрос ребенка о том, на кого он хотел быть похожим в детстве. Чеченский лидер рассказал, что его воспитывали на примерах национальных героев, религиозных деятелей, которые «всегда боролись со злом, были милосердными и щедрыми». «Мечтал быть похожим на них», — пояснил он.

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