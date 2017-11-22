Кадыров поведал о своем сходстве с Дедом Морозом

Глава Чечни Рамзан Кадыров пребывает «в восторге» от того, что главный волшебник России поддержал его призыв россиянам отмечать Новый год на родине, и поведал о том, что сам похож на Деда Мороза. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С детства я мечтал побывать в гостях у Деда Мороза. Но жизнь складывалась так, что я не смог исполнить свое желание. Сейчас я вырос, и у меня тоже есть резиденция, а в Новый год я и сам беру на себя полномочия Деда Мороза, чтобы поздравлять взрослых и детей», — поделился политик.

Он добавил, что обязательно навестит Деда Мороза и приглашает его в Чечню.

В 2014 году Кадыров рассказывал, как в детстве перестал верить в существование волшебника. «Я от души верил, что Дед Мороз существует, всегда ждал его как чудо и сильно расстроился, когда узнал, что Дед Мороз — это Абу из нашего села», — рассказывал он.

Тогда же глава Чечни назвал шайтанами всех, кто отговаривал жителей республики от празднования Нового года.