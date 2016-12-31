Развенчавшего миф о Деде Морозе итальянского дирижера выгнали из детского шоу

Итальянского дирижера Джакомо Лоприено (Giacomo Loprieno) отстранили от работы после того, как во время выступления на праздничном детском шоу он заявил, что Деда Мороза не существует. Об этом в субботу, 31 декабря, пишет The Telegraph.

Инцидент произошел 29 декабря в римском концертном зале Парко-делла-Музика (Parco della Musica), где разыгрывался спектакль по мотивам диснеевского мультфильма «Холодное сердце». Издание отмечает, что дирижера вывело из себя поведение зрителей, которые начали покидать зал, не дожидаясь окончания шоу, чтобы избежать очередей в гардеробе.

В какой-то момент возмущенный Лоприено взял микрофон и заявил: «Дед Мороз в любом случае не существует». Действия музыканта вызвали шквал негодования среди родителей и слезы у детей.

Организаторы спектакля поспешили заверить, что не имеют отношения к высказываниям Лоприено. «Мы, как и все остальные, были шокированы словами дирижера. То, что он сказал, абсолютно не соответствует нашей позиции», — говорится в заявлении.

Место Лоприено занял другой дирижер, который приступил к исполнению своих обязанностей уже на следующий день после произошедшего. Был ли нарушитель уволен, не сообщается.

The Telegraph отмечает, что билеты на спектакль, который анонсировался как «шоу с грандиозным сюрпризом», стоили от 30 до 48 евро.

