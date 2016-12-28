Бывшие депутаты рассказали о своих просьбах к Деду Морозу

Депутаты Госдумы шестого созыва рассказали, что бы они попросили у Деда Мороза в качестве подарка на Новый год. Парламентарии поделились своими желаниями с корреспондентом «Ленты.ру» в среду, 28 декабря.

Александр Хинштейн признался, что уже не помнит о детских просьбах к Деду Морозу. Сейчас он желает благополучия своей семье. «Я бы попросил, чтобы все было хорошо у моих родных — у моего сына, у моих родителей, у моей жены», — сказал он.

Его коллега по шестому созыву, оперная певица Мария Максакова-Игенбергс отметила, что уходящий год был для нее очень счастливым, поэтому она желает, «чтобы ничего не менялось».

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Она также добавила, что никогда не верила в Деда Мороза. «Родители не вводили в заблуждение относительно существования этого персонажа», — подчеркнула экс-депутат.

По словам Геннадия Гудкова, в детстве он рано начал понимать, что Деда Мороза не существует. При этом, если бы в этом году он писал волшебнику письмо, он бы попросил о трех вещах: «Спокойствия для России, мира. Мудрости и совести власти действующей. Для своих родных и близких — здоровья, счастья в этом году, чтобы были надежды, которые сбывались».

Политик также признался, что иногда сам выступает в роли Деда Мороза, чтобы порадовать внуков. «Но они почему-то меня подозревали все время», — посетовал он.

22 ноября стало известно, что в Госдуме отказались от проведения традиционного новогоднего капустника в зале заседаний парламента. По мнению Максаковой, совместные праздничные гулянья объединяют коллег. Она выразила сожаление в связи с тем, что в Думе не отметили окончание работы прошлого созыва.