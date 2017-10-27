Нежелание Макрона быть Дедом Морозом вызвало бунт во Французской Гвиане

Видео: Bfmtv

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в заморский департамент Французская Гвиана спровоцировал массовые беспорядки в столице региона Кайенне. Видео публикует BFMTV.

Гнев местных жителей вызвала фраза главы государства о том, что он «не Дед Мороз». Основные выступления произошли около зданий полиции и администрации. Стражи порядка применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Департамент является одним из самых депрессивных регионов Франции. Уровень безработицы здесь в два раза выше, чем в метрополии, убийства в Гвиане совершаются в 2,5 раза чаще, чем в континентальной Франции. Во время предвыборной кампании Макрон приезжал в регион и пообещал обратить на его проблемы особое внимание. Однако тогда также не обошлось без скандала: будущий президент назвал территорию островом, что вызвало массовые насмешки со стороны местных жителей.

