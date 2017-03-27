Макрон удивил французов патриотическим невежеством

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон в ходе телевизионного интервью назвал Гвиану — крупнейшую заморскую территорию страны — островом. Об этом сообщает BFMTV в понедельник, 27 марта.

Заявления прозвучало, когда политик посещал этот регион с предвыборным турне. «То, что происходит в Гвиане на протяжении нескольких последних дней — очень серьезно. Но я призываю всех к спокойствию, и считаю, что блокирование взлетно-посадочной полосы аэропорта, запрет на вылет самолетов может парализовать жизнь всего острова», — заявил Макрон.

Пользователи Twitter удивились подобному незнанию географии. Они предположили, что кандидат в президенты не сможет отличить Гаити от Таити, а также предложили Макрону остаться «на острове Гвиана и никогда не возвращаться».

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С 17 марта в Гвиане происходят массовые выступления местных жителей, поддержанные профсоюзами и органами власти. Они требуют от центральных властей страны проведения экономических реформ, перезапуска местной промышленности и увеличения финансирования инфраструктуры.

Как указывает BFMTV, Макрон не в первый раз попадает в неловкую ситуацию из-за незнания географии страны. В декабре 2016-го года он опубликовал в своем Twitter селфи со сторонником, сделанное в самолете. В подписи к фотографии говорилось, что мать мужчины — иностранка из Гваделупы. Подписчики политика моментально среагировали на такое заявление, а Макрон извинился и заявил, что допустил ошибку в спешке.

Французская Гвиана расположена на северо-востоке Южной Америки, ее административный центр — город Кайенна. Имеет сухопутную границу с Суринамом на западе и Бразилией на юге и востоке, на севере омывается Атлантическим океаном. Гваделупа — заморский департамент Франции в восточной части Карибского моря.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй, если понадобится, — 7 мая.