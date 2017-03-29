В Гвиане прошла крупнейшая в истории региона демонстрация протеста

Видео: bfmtv.com

Крупнейшие в истории заморской территории Франции — Гвианы — демонстрации протеста прошли в основных городах региона. Видео публикует BFMTV. В административном центре департамента — Кайенне — в шествии приняли участие 10 тысяч человек, в Сен-Лорен-дю-Марони около четырех тысяч. По заявлению представителей местных властей, для региона с населением 250 тысяч человек, это небывалое число участников манифестации.

Протесты в Гвиане продолжаются несколько дней. Активисты требуют от властей метрополии повышения зарплат, снижения уровня безработицы и улучшения условий жизни.