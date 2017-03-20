В Париже полиция разогнала демонстрацию против произвола стражей порядка

Видео: @RemyBuisine / Twitter

Около семи с половиной тысяч человек приняли участие в демонстрации против полицейского произвола в столице Франции Париже. Видео публикует Le Figaro. Манифестанты несли лозунги с надписями: «Полиция повсюду, правосудия нет нигде!», «Нет правосудия, нет спокойствия!». Толпа скандировала речевку: «Опасность, опасность, полиция убивает безнаказанно!». В ходе проведения марша между его участниками и нарядами полиции вспыхнули столкновения. Стражи порядка применили против демонстрантов слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны.