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Полиция в Париже жестко разогнала митинг против полицейского насилия

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В четверг, 2 марта, полицейские в Париже жестко пресекли попытку проведения митинга против полицейского насилия, организованного студентами и учащимися-старшеклассниками. Видео публикует Ruptly. Согласно данным Министерства внутренних дел Франции, были задержаны около 200 участников манифестации.

Серия акций протеста против полицейского произвола началась во Франции после того, как 2 февраля стражи порядка задержали в пригороде Парижа молодого человека по имени Тео, применив к нему чрезмерную силу: в результате продольного удара телескопической дубинкой мужчина получил рассечение в области ануса. В отношении патрульных ведется расследование.

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