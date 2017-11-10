Высмеявшему смерть Задорнова блогеру напророчили кончину от цирроза печени

В сети обратили внимание на пост скандального YouTube-блогера Юрия Хованского, который раскритиковал сатирика Михаил Задорнов и посмеялся над его смертью. Сообщение было опубликовано в Twitter-аккаунте интернет-звезды.

«Задорнова не жалко» — заявил он.

Пользователей возмутила публикация Хованского. Они принялись писать негативные комментарии, оскорблять блогера и даже желать ему мучительной смерти от цирроза печени. «Это тебя не будет жалко. Скоро над твоей печенью, точнее тем, что раньше ей было, тоже боженька пошутит. Отброс», — заявил один из них.

«Юра, ты по сравнению с ним мышь полевая. Тут уж хайпить перестань», — попросил другой.

Некоторые принялись намекать Хованскому, что его юмор, основанный на теме сексуальных отношений с чужими матерями, ничем не лучше шуток про геев и американцев. «Шутить про мамок, конечно, лучше, да, Юра?», — поинтересовался пользователь с ником dead ins.

В пятницу, 10 ноября, стало известно о смерти сатирика Михаила Задорнова. Он проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. С осени 2016 года сатирик стал отменять выступления из-за химиотерапии. В октябре 2016-го он упал в обморок на сцене во время творческого вечера ДК «Меридиан», его увезли на скорой.

Позднее Задорнов решил отказаться от изнуряющих лечебных процедур и принял решение провести последние дни в кругу друзей.