Задорнова провозгласили «лучшим стендапером детства»

Пользователи сети выражают соболезнования по поводу смерти советского и российского сатирика Михаила Задорнова.

Так, в Twitter вспоминают, что он был «лучшим стендапером детства» для целого поколения.

— Стал забывать кто я (@PRah00) 10 ноября 2017, 07:59

Публикуют цитаты из книг и фрагменты выступлений сатирика.

Сетуют на то, что другие пользователи пытаются шутить на теме смерти известного человека.

В пятницу, 10 ноября, стало известно, что сатирик Михаил Задорнов скончался. Он страдал от онкологического заболевания и проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. С осени 2016 года сатирик отменял выступления из-за химиотерапии. В октябре упал в обморок на сцене во время творческого вечера на сцене ДК «Меридиан», его увезли на скорой.

Позднее он решил отказаться от изнуряющих процедур и принял решение провести последние дни в кругу друзей.