Задорнова провозгласили «лучшим стендапером детства»

Пользователи сети выражают соболезнования по поводу смерти советского и российского сатирика Михаила Задорнова.
Так, в Twitter вспоминают, что он был «лучшим стендапером детства» для целого поколения.
Публикуют цитаты из книг и фрагменты выступлений сатирика.
Сетуют на то, что другие пользователи пытаются шутить на теме смерти известного человека.
В пятницу, 10 ноября, стало известно, что сатирик Михаил Задорнов скончался. Он страдал от онкологического заболевания и проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. С осени 2016 года сатирик отменял выступления из-за химиотерапии. В октябре упал в обморок на сцене во время творческого вечера на сцене ДК «Меридиан», его увезли на скорой.
Позднее он решил отказаться от изнуряющих процедур и принял решение провести последние дни в кругу друзей.