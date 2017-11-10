Задорнова задумали похоронить за границей

Сатирика Михаила Задорнова могут похоронить в Латвии. Об этом РИА Новости в пятницу, 10 ноября, сообщил источник, близкий к семье покойного.

«Пока точно не известно, но, скорее всего, он будет похоронен в Латвии рядом с отцом. Простите, больше ничего не могу сказать, я еще не отошел от шока», — рассказал собеседник агентства.

Отец Задорнова — советский писатель, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР и лауреат Сталинской премии Николай Задорнов.

О смерти артиста стало известно ранее в пятницу. Писателю-сатирику было 69 лет. Перед смертью он проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга, но в июне отказался от процедур, которые называл бесполезными, ради того, чтобы побыть с близкими. Народный артист СССР Иосиф Кобзон раскрыл подробности недуга умершего артиста, подчеркнув, что спасти его не удалось бы в любом случае.