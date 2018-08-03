Петросяна и Степаненко защитят адвокаты Тимати и патриарха Кирилла

Объявившие о разводе юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко определились с выбором адвокатов. Как в пятницу, 3 августа, сообщает РИА Новости, интересы Петросяна будет защищать адвокат Сергей Жорин, а интересы Елены Степаненко — адвокат Елена Забралова.

Сергей Жорин ранее представлял сторону Марины Анисиной во время ее развода с актером Никитой Джигурдой в 2016 году. Кроме того, он работал с музыкантами Тимати и Егором Кридом, Витасом, рэпером Птахой.

Забралова была адвокатом президента Владимира Путина в судебном разбирательстве по иску, поданному против него Борисом Немцовым и другими оппозиционерами. Также она представляла интересы патриарха Кирилла в деле «о запыленной квартире» и Игоря Сечина по иску к «Новой газете» из-за статьи о яхте «Принцесса Ольга»

Ранее 3 августа стало известно, что Степаненко подала в Хамовнический суд Москвы заявление о разделе совместно нажитого имущества. Петросян заявил, что не в курсе имущественных претензий жены. «Это, видимо, какое-то недоразумение», — сказал артист. Давать комментарии о разводе он не стал. Степаненко, сославшись на репетицию, не смогла оперативно прокомментировать информацию из суда.

Петросян и Степаненко, по разным данным, поженились в 1985 или 1986 году. Пара составляет творческий тандем и нередко выступает на сцене вместе.

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