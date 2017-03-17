Джигурду и Анисину развели

Суд официально расторг брак фигуристки Марины Анисиной и шоумена Никиты Джигурды. Об этом адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы спортсменки, в пятницу, 17 марта, сообщил газете «Московский комсомолец».

«Мой коллега в пятницу присутствовал в Красногорском городском суде, где официально зарегистрировали развод Анисиной и Джигурды. Так что в этой эпопее поставлена точка», — заявил юрист. Он добавил, что бывших супругов на заседании не было.

Накануне Анисина опубликовала на своей страничке в Instagram пост, в котором говорится, что все прежние обвинения в адрес ее мужа оказались «клеветой, навязанной злопыхателями», она потрясена и «дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе». Жорин заявил: «Мне сложно объяснить этот момент. Лично мне никаких указаний по этому поводу Марина не давала. Отзывать развод и что-то менять она не собиралась».

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Джигурда на своей страничке также написал о возможности отменить развод. Его адвокат Антонина Саврасова-Абрамова сообщила телеканалу «360», что запись была сделана буквально перед заседанием суда. Она уточнила, что не знает, где сейчас находится шоумен. Он должен был уехать с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики накануне вечером, но на связь с ней пока не выходил. «Я так думаю, что он взял небольшой тайм-аут», — заявила она.

Джигурда и Анисина познакомились на шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон», в 2007 году. Год спустя они поженились. У пары двое детей. Анисина впервые подала на развод в 2015 году, однако через месяц супруги помирились. Через полтора года спортсменка снова направила в суд иск о расторжении брака. В декабре 2016 года шоумен заявил на пресс-конференции, что не может жить без Анисиной, сообщала Национальная служба новостей (НСН).

В начале марта Джигурда получил паспорт ДНР, однако через несколько дней его лишили гражданства.