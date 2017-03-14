Джигурда собрался на «Евровидение» от ДНР

Актер и шоумен Никита Джигурда заявил о намерении представлять на конкурсе «Евровидение» самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Об этом он написал на своей страничке в Instagram.

Видео: instadzhigurda / Instagram

В посте говорится, что председатель народного совета республики Денис Пушилин одобрил эту идею.

В начале марта артист получил паспорт ДНР. Ранее Джигурда, давно проживающий в Москве, неоднократно подчеркивал, что является гражданином Украины, а не России. Также он высказывал намерение стать украинским президентом.

12 марта стало известно, что участницей конкурса «Евровидение» от России станет певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова (она передвигается в инвалидной коляске).

«Евровидение» в 2017 году будет проходить в Киеве, так как победительницей прошлогоднего конкурса стала украинская певица Джамала.

Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости от Украины весной 2014 года после смены власти в стране. Вскоре Киев начал против них силовую операцию.