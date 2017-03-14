Джигурду лишили полученного по ошибке гражданства ДНР

Российского актера и шоумена Никиту Джигурду лишили гражданства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 14 марта, заявил глава республики Александр Захарченко, передает «Интерфакс».

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«Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды», — объявил он. Захарченко пояснил, что паспорт ДНР Джигурде выдали по ошибке.

«Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин ДНР», — подчеркнул глава республики.

О том, что шоумен получил гражданство ДНР, стало известно 9 марта. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте республики. Позже, 14 марта, Джигурда объявил о намерении принять участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» и представлять на нем ДНР.

Никита Джигурда родился на Украине, в 80-х годах приехал в Москву. Известен рядом ролей в кино, а также эксцентричным поведением — в частности, он сообщал, что если Хиллари Клинтон выиграет президентские выборы в США, готов стать при ней Моникой Левински. В январе 2017 года в сети появилась петиция с требованием к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой отправить Джигурду на принудительное лечение, в ответ на что он согласился пройти обследование у психиатра и доказать свою нормальность.