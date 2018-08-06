Петросян и Степаненко не пришли на развод

Артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко не пришли в Хамовнический суд по делу о разводе и разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщает агентство «Москва».

Вместо юмористов на слушаниях присутствовали только юристы, защищающие в суде интересы звезд российского шоу-бизнеса. Петросяна представил адвокат Сергей Жорин, который ранее работал с рэперами Тимати и Егором Кридом. От лица Степаненко в суде выступила адвокат Елена Забралова, работавшая с президентом России Владимиром Путиным.

О разводе Петросяна и Степаненко стало известно 3 августа. Степаненко подала в Хамовнический суд заявление о разделе имущества. Она потребовала взыскать с супруга около 80 процентов совместно нажитого имущества, включая восемь из десяти московских квартир и антиквариат.

Всего пара нажила более 1,5 миллиарда рублей.

Петросян отказался комментировать информацию о разводе, однако 4 августа подал встречный иск к своей жене. Он потребовал разделить нажитое имущество поровну, а также расторгнуть брак. Адвокат юмориста уточнил, что де-факто брачный союз Петросяна и Степаненко развалился еще 15 лет назад, однако артисты продолжают сотрудничать как творческие личности.

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