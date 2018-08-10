Интернет и СМИ
 
Последние новости
«Базу российских шпионов» нашли в Венгрии
Российский сторожевик выследил американскую атомную подлодку в боевых условиях
Бирюлево зачистили от жадных квартирных хозяев 
Российский «Тор» вписался в ПВО НАТО
От Apple потребовали 2,5 миллиона долларов за все уязвимости
Россиянка с инсультом прождала скорую помощь два дня
США понадеялись улучшить отношения с Россией с помощью санкций
Власти Москвы изъяли участок съемочной площадки «Дома-2»
Названа причина смерти режиссера Дмитрия Брусникина
Новости партнеров

Адвокаты раскрыли детали развода Степаненко и Петросяна

Перейти в «Мою Ленту»

Артистка Елена Степаненко намерена отсудить у своего мужа Евгения Петросяна 57 процентов имущества. Об этом сообщает BFM со ссылкой на адвоката бюро «Забралова, Крылова и партнеры», которое представляет интересы юмористки в суде.

Юрист отметил, что в СМИ распространяется недостоверная информация о том, что Степаненко требует 80 процентов имущества. «Как можно заявлять о требовании 80 процентов имущества при наличии на руках судебных документов, где указано, что Елена Григорьевна просит взыскать в ее пользу 57 процентов», — сказал адвокат. Он пояснил, что 7 процентов составляют половину от стоимости «выведенного» из семейного бюджета Петросяном имущества.

Ранее 4 августа адвокат Сергей Жорин рассказал, что Степаненко хочет отсудить себе большую часть совместно нажитого имущества, стоимость которого, по предварительным данным, оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Юрист отметил, что его клиент предложил Степаненко самой выбрать, что она хочет оставить себе. При это защита надеется поделить все поровну.

Петросян и Степаненко 8 августа впервые публично прокомментировали свой развод, призвав общественность не превращать их личную жизнь во всероссийский скандал.

О бракоразводном процессе Петросяна и Степаненко стало известно 3 августа. Отмечается, что юмористка подала в суд иск о разделе имущества месяцем ранее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Степаненко опровергла сведения о том, что хочет отсудить у Петросяна 80% имущества
Адвокат Петросяна пригрозил грубым журналистам полицией
Петросян подал встречный иск к Степаненко
Степаненко захотела оставить Петросяну «чуть-чуть» имущества
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:07Сегодня

«Я жду, когда окончательно сломаюсь»

Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
14:47 9 августа

Способ вычислить анонимов в Telegram оказался сомнительным

17:19 9 августа

Мужчина увлекся тайной съемкой голых туристок и был пойман

13:13 8 августа

Доренко сходил к Дудю и назвал его дедом Пропердыкиным из колхоза

Интернет и СМИ00:04 3 июня

«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»

Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
16:08 9 августа

Американец повелся на фальшивые розетки и прославился

00:02Сегодня

От Apple потребовали 2,5 миллиона долларов за все уязвимости

16:39 8 августа

Apple отвергла обвинения в прослушке

Интернет и СМИ00:01 8 августа

Адская машина

Одно из самых опасных изобретений хакеров стало сильнее. Оно угрожает России
15:43 8 августа

Странная поза Ким Кардашьян насмешила пользователей сети

11:55 9 августа

Совместную жизнь Степаненко и Петросяна посоветовали доказать

23:07 9 августа

Власти Москвы изъяли участок съемочной площадки «Дома-2»

Россия
«Наша психология прихватила комплексы совка»
Россияне боятся и ненавидят всех вокруг. Виновато больное прошлое
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
«Я числюсь в списке террористов. Все понимают — это абсурд»
Россиянка любила постить мемы. Теперь ей грозит тюрьма
Появились первые фото Сенцова после трех месяцев голодовки
«Так рождаются разговоры о похотливых старичках»
Почему секс и романтика продлевают жизнь россиян
Россиянин инсценировал смерть из-за неоплаченного долга
Россиянка с инсультом прождала скорую помощь два дня
Все материалы
Мир
США введут новые санкции против России
Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить
Подсчитано число подозреваемых в США в мошенничестве россиян
США понадеялись улучшить отношения с Россией с помощью санкций
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Российские ПВО уничтожили беспилотник боевиков около базы Хмеймим в Сирии
Султан разбушевался
Турки крадут своих врагов даже на Украине. Их ждут тюрьма и пытки
Стало известно об условиях содержания россиянки Бутиной в американской тюрьме
Все материалы
Бывший СССР
Сел и поехал
В Эстонии автобусы стали бесплатными. Оказалось, это выгодно всем
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
«Соседи с криками хватали детей, грузились в машины и уезжали»
10 лет назад началась пятидневная война в Осетии. Что о ней вспоминают в Грузии
Ветераны АТО устроили бунт в СИЗО
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
Украинская писательница решила выгнать «пророссийских» детей из летних лагерей
Случайный пуск ракеты истребителем НАТО вызвал пожар
Все материалы
Экономика
Стадион «Фишт» в СочиУже не повторим
Чемпионат мира обошелся России в миллиарды. Окупится ли он?
На российском рынке бытовой техники появится монополия
«Аэрофлот» увеличит частоту полетов на Пхукет
Из России начали быстрее выводить деньги
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Платье из сундучка
Предпринимательница из Архангельска сменила офисную работу на творческую
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Все материалы
Силовые структуры
Слуги господа
Люди в черном
Игра окончена
Банда GTA была кошмаром российских дорог. Теперь в ее истории поставили точку
Создавший VIP-камеры в «Матросской Тишине» «решальщик» отправился в колонию
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
РПЦ отреагировала на расследование «Ленты.ру» о церковных детях-невольниках
Задержан убийца тележурналиста Дениса Суворова
Все материалы
Наука и техника
Истребители Су-57Дорогой пролет
Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Карл Грёнхаген. «От свободы к пыткам»«Несчастных топили живыми и жгли в топке»
Россия захлебнулась кровью и едва не исчезла. Кто устроил красный террор?
США разместят элементы ПРО в космосе
Российский «Тор» вписался в ПВО НАТО
Впервые показан геймплей Red Dead Redemption 2
Российского «Аллигатора» доработают
Все материалы
Спорт
Федор СмоловПропал мальчик
Смолов провалил ЧМ и остался в России. Его ждали в Англии и Германии
«Зенит» пропустил четыре безответных мяча от минского «Динамо» в Лиге Европы
Упали с небес
«Реал» лишился Зидана и Роналду. Будет тяжело
Суд наказал Смолова
Фанаты «Зенита» в Минске прокричали «Мусора — дебилы, а ваш клуб — говно!»
Уехавший из США хоккеист пожаловался на отношение к русским и лицемерие
Призер Олимпиад ушла из сборной России
Все материалы
Культура
Страдальцы и поклонницы
Кино недели: Стэйтем против акулы, Бергман против женщин
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
Генералы печатной карьеры
Бегбедер, Рот и Тайлер — три романа главных писателей современности
Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин
Черные тоже делают это
Смерть, секс и сатира в новом сериале HBO «В свободном улете»
Умерла актриса из «Вечного зова» Тамара Дегтярева
Названа причина смерти режиссера Дмитрия Брусникина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Адская машина
Одно из самых опасных изобретений хакеров стало сильнее. Оно угрожает России
Способ вычислить анонимов в Telegram оказался сомнительным
Доренко сходил к Дудю и назвал его дедом Пропердыкиным из колхоза
Адвокаты раскрыли детали развода Степаненко и Петросяна
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
Все материалы
Ценности
«В этом увидели непобедимый русский дух»
Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Бородатые дети
Почему хипстеров ненавидят даже сегодня
Стал известен владелец гигантского якутского бриллианта
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
В России выпустили антисанкционный смартфон с золотым вентилем
Мелания Трамп появилась на публике в подержанном платье
Все материалы
Путешествия
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Припекло
Туристы творят странные вещи. Иногда их снимают на камеру
Два самолета столкнулись в турецком аэропорту
Пассажиры задержанного рейса провели ночь с алкоголиками и наркоманами
Гонявший на Lamborghini по Дубаю турист оказался чернокожим инвалидом
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
Все материалы
Из жизни
Джерри и Рита АльтерУнесли в могилу
Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Обнаглевшие крокодилы выгнали жителей деревень из домов
Похищение морской черепахи на пляже попало на видео
Коровы сдали беглую угонщицу полиции
Женщина испугалась гигантского паука, обнажилась и пустилась в бега
Все материалы
Дворники для фар – верните их немедленно!
Посмотрите видео с самыми интересными конструкциями стеклоочистителей
Машины итальянской полиции
От Jeep до Lamborghini — любимый транспорт карабинеров и итальянских полицейских
Электроусилитель вкуса
Тест самой мощной и красивой Porsche Panamera: для чего версии Turbo S становятся гибридами?
Шина — 5000 фунтов, страховка — целое состояние
Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон о своих машинах, от старого Opel до разочаровывающего Bugatti
Видео: самое большое в мире такси работает на шахте в Австрии
Редкую «баркетту» Maserati выставят на торги
Ferrari показала первое изображение новой модели
Все материалы
«Зашел в нее и там исчез»
Что вы знаете о самой страшной больнице Москвы? Тест «Ленты.ру»
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
У москвички украли дверь за миллион рублей
Названы города Крыма с дешевыми квартирами
Все материалы