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Петросян и Степаненко впервые прокомментировали свой развод

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vesti.ru

Евгений Петросян и Елена Степаненко впервые прокомментировали информацию о разводе. О дальнейших планах на жизнь артисты рассказали в беседе с корреспондентами программы «Вести».

Юмористы попросили не превращать их частную жизнь во всероссийский скандал. Степаненко рассказала, что не видит ничего страшного в разводе и разделе имущества с супругом.

«У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Ну это житейское дело, ну что, ну так случилось. Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет», — пояснила свою точку зрения юмористка.

Петросян в свою очередь заявил, что надеется сохранить дружеские и рабочие отношения с нынешней супругой даже после бракоразводного процесса.

«Я надеюсь, что мы придем к согласию и взаимовыгодному разрешению этого вопроса. Очень хотелось бы сохранять добрые отношения в дальнейшем, потому что творческое взаимодействие многолетнее надо сохранить как художественную ценность какую-то», — отметил артист.

О разводе Петросяна и Степаненко стало известно в начале августа. Юмористка подала против мужа иск, потребовав у него около 80 процентов совместно нажитого имущества. Петросян подал встречный иск, в котором попросил суд оставить ему половину собственности.

7 августа имущество супругов арестовали, чтобы артисты не смогли ничего продать до окончания судебных разбирательств.

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