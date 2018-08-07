Имущество Петросяна и Степаненко арестовали

Хамовнический суд Москвы арестовал все совместно нажитое имущество юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна в рамках их бракоразводного процесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защитника артиста Сергея Жорина.

Адвокат пояснил, что суд принял такие меры, чтобы супруги не могли ничего продать до официального решения. «Все культурные ценности переданы на ответственное хранение Степаненко», — добавил Жорин.

Совместно нажитое состояние юмористов оценивается в 1,5 миллиарда рублей. За годы брака артисты приобрели 10 квартир в столице, а также большое количество антиквариата и других ценных вещей.

Степаненко подала в суд иск о разводе и разделе имущества 4 июля, однако об этом стало известно лишь месяц спустя. Юмористка потребовала от супруга передать ей около 80 процентов совместно нажитого имущества. Петросян подал встречный иск с требованием разделить собственность пополам.

По просьбе сторон бракоразводный процесс продолжится в закрытом режиме. Хамовнический суд рассмотрит детали дела 13 августа.

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