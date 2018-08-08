Адвокат Петросяна пригрозил грубым журналистам полицией

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Евгения Петросяна в суде, пожаловался на грубых журналистов. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Жорин заявил, что юморист всеми силами пытался скрыть информацию о бракоразводном процессе, однако детали все-таки просочились в СМИ. Юрист пообещал рассказать позднее, кто виновен в сливе данных.

Адвокат заявил, что во избежание абсурдных слухов ему пришлось давать комментарии о судебном процессе, однако интерес корреспондентов к горячей теме не утихал.

Мы сделали все возможное, чтобы это дело не стало публичным. Но вопреки нашим усилиям информация просочилась в СМИ. И мы знаем кто слил информацию. Об этом я расскажу отдельно. Впоследствии, чтобы избежать абсурдных слухов и домыслов - мы вынуждены были давать комментарии и рассказывать, что правда, а что нет. Сейчас дошло до того, что журналисты отдельных изданий, фактически нарушая закон, вламываются в квартиры и дома бывших и действующих сотрудников Евгения Ваганович, врываются в служебные помещения, по месту работы родственников и ведут себя грубо и вызывающе. Мы понимаем, что тема горячая, актуальна и редакция отдельных СМИ вынуждает своих сотрудников всеми правдами и неправдами добывать новые факты. Но всему есть предел! Остановитесь! В противном случае, мы вынуждены будем обратиться в правоохранительные органы для принятия мер. Фото опубликовано @advokatzhorin

«Сейчас дошло до того, что журналисты отдельных изданий, фактически нарушая закон, вламываются в квартиры и дома бывших и действующих сотрудников Евгения Вагановича, врываются в служебные помещения, по месту работы родственников и ведут себя грубо и вызывающе», — отметил Жорин. Юрист попросил сотрудников СМИ остановиться, а также пригрозил им обратиться в правоохранительные органы.

СМИ сообщили о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко 3 августа, хотя юмористка подала в суд иск о разделе имущества месяцем ранее. Степаненко потребовала от мужа около 80 процентов совместно нажитого имущества, в то время как Петросян подал встречный иск с требованием разделить собственность пополам.

8 августа супруги впервые публично прокомментировали свой развод, призвав общественность не превращать их личную жизнь во всероссийский скандал.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!