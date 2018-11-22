Число неплательщиков за услуги ЖКХ резко выросло

С начала 2018 года количество граждан — злостных неплательщиков за коммунальные услуги в России увеличилось почти на 21 процент, свидетельствуют материалы «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленные редакции «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, в совокупности «плохие» потребители услуг ЖКХ задолжали 1,63 миллиарда рублей, за январь — октябрь текущего года эта сумма выросла на 27 процентов. Средний размер долга за тот же период немного снизился и к осени составил 45 тысяч рублей.

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«В последнее время предприятия ЖКХ расширяют спектр инструментов взыскания и передают в НБКИ информацию не только по крупным долгам за ЖКУ, но и по менее значительным суммам задолженности, — отметили в бюро. — Поэтому средний размер такой задолженности немного снижается».

В начале ноября стало известно, что поставщики коммунальных услуг рассматривают возможность сотрудничества с коллекторскими агентствами. В настоящее время они отдают в работу коллекторам не более 5 процентов от общей задолженности населения.

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