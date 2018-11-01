Названы регионы России с самыми дешевыми услугами ЖКХ

Средняя сумма квитанции на оплату ЖКУ в российской квартире в 2018 году составила 5,038 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Сбербанка.

«На оплату коммунальных услуг в среднем по стране уходит 11,4 процента расходов домохозяйства», — подсчитали в Сбербанке, уточнив, что больше всего — 24,5 семейного бюджета — тратят на ЖКУ жители Тувы. На втором месте по этому показателю оказался Камчатский край, где доля коммунальных расходов составила 16,3 процента всех семейных трат.

Минимальные показатели зафиксированы в Северной Осетии и Курской области — 6 и 6,3 процента бюджета домохозяйства соответственно. Показатели Москвы и Санкт-Петербурга составили 13,9 и 10,7 процента, говорится в исследовании.

По статистике Сбербанка, около 80 процентов всех платежей за услуги ЖКХ в России проходят в безналичной форме. Представители кредитной организации объясняют тенденцию тем, что безналичные расчеты за коммунальные услуги в среднем на один-два процентных пункта дешевле наличных.

Ранее эксперты консалтинговой компании «Финэкспертиза» представили данные исследования о темпах подорожания коммунальных услуг в российских регионах. По их данным, быстрее всего цены на ЖКУ растут в Чечне, а также в Кировской и Псковской областях.

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