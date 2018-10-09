Живущие в неофициальном браке сэкономят на услугах ЖКХ

Россияне, состоящие в официально не оформленных отношениях, смогут получать государственные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг наравне с теми, чей брак зарегистрирован. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект, размещенный в базе данных Госдумы.

Как отмечает издание, сегодня право на субсидию по оплате услуг ЖКХ есть у россиян, чьи траты на «коммуналку» превышают 22 процента от совокупного дохода семьи. При этом, согласно законодательству, членами семьи являются муж и жена, состоящие в зарегистрированном браке, родители, дети, усыновители и усыновленные, братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. Для того чтобы получить льготы, нужно предоставить соответствующие справки о родстве.

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Новый законопроект предлагает предоставлять субсидии не только членам одной семьи, но и людям, проживающим в одном помещении. Главное условие оказания господдержки сохраняется — плата за услуги ЖКХ должна превышать 22 процента от общего дохода живущих вместе граждан.

По данным РБК, сейчас субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 30 миллионов россиян.

Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в августе 2017-го, показал, что большинство россиян (78 процентов) предпочитают официальный брак. Более того, 51 процент респондентов, живущих без штампа в паспорте, заявили, что зарегистрированный брак — это наиболее естественная форма взаимоотношений.

По подсчетам Росстата, общий долг россиян за услуги ЖКХ по итогам первого квартала 2018 года составил 1,4 триллиона рублей.

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