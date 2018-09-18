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Ветерану пообещали «засунуть паяльник в одно место» за долги ЖКХ

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Казанские коллекторы пообещали 92-летнему участнику Великой Отечественной войны Юрию Величко «засунуть паяльник в одно место» за долги по ЖКХ, передает «Вечерняя Казань».

По информации издания, фронтовик живет в двухкомнатной квартире в старом доме, где нет горячей воды. С мая 2008 года по февраль 2009-го в здании проводился капитальный ремонт. Всех жителей временно переселяли в квартиры резервного фонда. Величко жил у знакомых, однако по истечении капремонта получил счет за расход электроэнергии и воды — по повышенному тарифу.

«Вот так и копились эти долги, которые я, естественно, не признаю. Да и капремонт-то сделали как попало. Согласно проекту и смете в квартирах должны были установить водонагревательные котлы накопительного типа, но этого не сделали», — пожаловался ветеран.

Сумма пени достигла 40 тысяч рублей. Управляющая компания отключила электроэнергию в квартире Величко и наняла коллекторов. «Эти жулики стали мне угрожать: вплоть до того, что обещали мне паяльник в одно место воткнуть! (...) После чего ко мне заявились трое детин с требованием им эту сумму заплатить», — рассказал пожилой мужчина. Он добавил, что ему пришлось купить газовый баллончик для защиты от назойливых визитеров.

В управляющей компании заявили о законности таких методов. Директор Рустам Галимов пояснил изданию, что основной долг накопился из-за того, что Величко платил по счетам «по своему разумению», и подчеркнул, что в случае, если бы ветеран жил на первом этаже, отключил бы и слив канализации.

В октябре 2017 года власти Пермского края отказались переселить ослепшего ветерана ВОВ Антонина Бекурина из ветхого деревянного дома без удобств. Региональные чиновники мотивировали отказ тем, что размер жилплощади мужчины не позволил признать его нуждающимся в жилье.

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