Ветерану пообещали «засунуть паяльник в одно место» за долги ЖКХ

Казанские коллекторы пообещали 92-летнему участнику Великой Отечественной войны Юрию Величко «засунуть паяльник в одно место» за долги по ЖКХ, передает «Вечерняя Казань».

По информации издания, фронтовик живет в двухкомнатной квартире в старом доме, где нет горячей воды. С мая 2008 года по февраль 2009-го в здании проводился капитальный ремонт. Всех жителей временно переселяли в квартиры резервного фонда. Величко жил у знакомых, однако по истечении капремонта получил счет за расход электроэнергии и воды — по повышенному тарифу.

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«Вот так и копились эти долги, которые я, естественно, не признаю. Да и капремонт-то сделали как попало. Согласно проекту и смете в квартирах должны были установить водонагревательные котлы накопительного типа, но этого не сделали», — пожаловался ветеран.

Сумма пени достигла 40 тысяч рублей. Управляющая компания отключила электроэнергию в квартире Величко и наняла коллекторов. «Эти жулики стали мне угрожать: вплоть до того, что обещали мне паяльник в одно место воткнуть! (...) После чего ко мне заявились трое детин с требованием им эту сумму заплатить», — рассказал пожилой мужчина. Он добавил, что ему пришлось купить газовый баллончик для защиты от назойливых визитеров.

В управляющей компании заявили о законности таких методов. Директор Рустам Галимов пояснил изданию, что основной долг накопился из-за того, что Величко платил по счетам «по своему разумению», и подчеркнул, что в случае, если бы ветеран жил на первом этаже, отключил бы и слив канализации.

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