Отказавшиеся спасать ветерана врачи выполняли приказ начальства

В Новом Уренгое уволили фельдшеров, которые отказывались везти 92-летнего ветерана в больницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

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В ходе прокурорской проверки оказалось, что главный врач станции разрешил оставить ветерана дома и никуда его не везти. На заседании лечебно-контрольной комиссии больницы фельдшеров и главврача скорой помощи было решено наказать. Медики написали заявление по собственному желанию. Судьба руководителя клиники пока не решена.

Инцидент произошел 27 июня. В то день 92-летнему ветерану стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на вызов врачи несколько часов отказывались везти мужчину в больницу, потому что не хотели портить показатели смертности в каретах скорой.

Пенсионера доставили в реанимацию только тогда, когда родственники написали расписку об отсутствии претензий в случае смерти пациента в дороге. Мужчина попал в больницу в стабильно-тяжелом состоянии.

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