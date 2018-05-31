Водитель скорой помощи протестовал против урезания зарплат и потерял работу

Во Владикавказе водителя скорой помощи Алана Гагиева уволили вскоре после того, как он организовал митинг из-за сокращения зарплат. Официальная причина увольнения — опоздание на вызов, пишут «Кавказ.Реалии».

«Около восьми часов утра я выехал на вызов. Когда вернулся, заметил, что карточку вызова переделали. Время написали более позднее. Врач, которая посещала больного, честно призналась, что руководство попросило ее изменить время», — рассказал Гагиев изданию. Он обратился в прокуратуру.

Сотрудникам Клинической больницы скорой медицинской помощи, где работал мужчина, стали урезать зарплату в начале года. Начали со стимулирующих выплат, которые в среднем составляют четыре тысячи рублей. Первыми пожаловались фельдшеры, за ними — водители, которых заставили самостоятельно мыть и ремонтировать машины, а потом пригрозили штрафами за перерасход бензина и отказ ехать на вызов без включенной сирены.

«Если раньше за девять смен в месяц водители получали в среднем 25−26 тысяч рублей, то теперь их доходы не превышают 17 тысяч рублей. Наши зарплаты снизились до отметки семилетней давности», — отметил Гагиев.

Митинг водителей против урезания зарплат прошел во Владикавказе 22 мая. До этого 70 человек подписали письмо президенту Владимиру Путину и потребовали разобраться в ситуации.

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