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Новосибирские рабочие вновь забрались на башенный кран из-за задержки зарплат

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Десять человек забрались на башенный кран в Кировском районе Новосибирска, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД в пятницу, 20 октября.

Сотрудники полиции выехали на место, инициирована проверка. «В настоящее время люди еще находятся на кране», — отметил собеседник агентства. По предварительным данным, забравшиеся на кран требуют получения зарплаты.

Это уже не первый протест рабочих в этом городе, выраженный в такой форме.

В августе, получив причитающиеся деньги, со стрелы башенного крана в Новосибирске спустились Вадим Селютин и Ульяна Гончарова — сотрудники строительной компании, которым задолжали 50 и 150 тысяч рублей соответственно.

В Следственном комитете эти эпизоды включили в ранее возбужденные уголовные дела о неуплате зарплат компаниями «Сибстрой» и «Строймеханизация».

В мае в Новосибирске произошел первый случай протеста рабочего одной из этих фирм на стреле башенного крана. Мужчина грозился спрыгнуть вниз и согласился спуститься, когда ему выплатили многомесячный долг по зарплате.

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