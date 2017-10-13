Голодавшим строителям космодрома Восточный пообещали выдать зарплату за апрель

Шестеро строителей космодрома Восточный в Хабаровске прекратили голодовку после того, как руководство Главного военно-строительного управления №6 (бывший Дальспецстрой России) обещало погасить часть задолженности по заработной плате своих сотрудников. Акция протеста приостановлена до 18 октября, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Одна из протестовавших, Ирина Зинатова, рассказала агентству, что представители компании обещали выплачивать долги по зарплатам помесячно. Так, в ближайшее время работникам выплатят зарплату за апрель. Участников голодовки заверили, что деньги «уже перевели в бухгалтерию».

18 октября с сотрудниками встретится генеральный директор организации Андрей Назаров. По итогам переговоров протестующие решат, возобновлять ли свою акцию.

В пресс-службе предприятия агентству сообщили, что апрельскую зарплату получат не только голодавшие, но и остальные сотрудники, перед которыми имеется задолженность.

Рабочие бывшего хабаровского Дальспецстроя объявили голодовку в пятницу, 13 октября. Первоначально в ней должны были принять участие 15 человек, но половина из них в итоге бастовать отказалась. Компания должна выплатить шести тысячам сотрудников в общей сложности более 270 миллионов рублей.

12 октября часть работников организации уволилась из-за задержки заработных плат, другие рабочие грозились не выйти на работу. 10 октября 50 человек пикетировали здание аппарата полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году и сопровождалось скандалами из-за выявленных хищений, а также периодическими забастовками и голодовками строителей из-за невыплаченных денег.