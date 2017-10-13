Строители космодрома Восточный объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Шестеро сотрудников Главного военно-строительного управления №6 (бывший Дальспецстрой России), которые возводили космодром Восточный в Хабаровске, объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. Свои деньги они не получали с апреля, пишет РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Одна из протестующих Ирина Зинатова рассказала агентству, что изначально в акции протеста должны были участвовать 15 человек, но половина из них в итоге от этой идеи отказалась. О предстоящей голодовке заранее были уведомлены руководство предприятия, правоохранительные и надзорные органы.

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По словам Зинатовой, голодающие уже встретились с замглавы компании Павлом Буяновским. «Он заявил, что предприятие не в состоянии выполнить наши требования, но пообещал сегодня предоставить график погашения долгов по заработной плате и обсудить с нами условия прекращения голодовки», — сказала она.

«Восток-Медиа — Хабаровск» отмечает, что ранее предприятие должно было погасить задолженности по заработной плате до сентября этого года, но руководство лишь частично выполнило свое обещание. Долги компании постоянно растут, сейчас их сумма — 270 миллионов рублей. Жалование долгое время не получают около шести тысяч человек.

В четверг, 12 октября, стало известно, что часть работников бывшего хабаровского «Дальспецстроя» уволилась из-за задержки зарплат, другая часть по той же причине грозилась не выйти на работу. До этого, 10 октября, 50 сотрудников организации пикетировали здание аппарата полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

Первый гражданский космодром Восточный находится в Амурской области. Его начали строить в 2012 году. За это время было несколько скандалов, связанных с выявлением хищений. Строители неоднократно бастовали и голодали из-за невыплаты зарплат.