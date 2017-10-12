Часть работников филиала космодрома «Восточный» уволилась из-за долгов

Сотрудники «Главного военно-строительного управления №6» (бывшего хабаровского «Дальспецстроя»), филиала космодрома «Восточный», начали увольняться из-за долгов по заработным платам. Об этом сообщает сайт «Социально-трудовые конфликты».

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Издание не отмечает, сколько человек написали заявления об уходе, но сообщает, что часть коллектива предприятия угрожает массово не выйти на работу по той же причине, по которой ушли их коллеги.

«Руководство предприятия обещало погасить долги по зарплате до 1 сентября 2017 года, однако обещание не было выполнено. Компания «Главное военно-строительное управление №6» имеет задолженность перед 6 тысячами работников. Долг составляет 270 миллионов рублей», — говорится на сайте.

По данным «Губернии», 10 октября около 50 сотрудников организации собирались на пикет напротив здания аппарата полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. По словам председателя профсоюзного комитета Максима Басанова, протест вызвали пятимесячные задержки выплат. Он также отмечал, что, несмотря на финансовые сложности предприятия, работу не прекращали, но «люди устали ждать».

Космодром Восточный расположен в Свободненском и Шимановском районах Амурской области в междуречье рек Зеи и Большой Перы. В его создание до 2020 года планируется вложить около 600 миллиардов рублей.