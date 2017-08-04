Оставшиеся без зарплаты новосибирские рабочие в знак протеста залезли на кран

Двое новосибирских рабочих строительной фирмы, которым несколько месяцев не выдавали зарплату, залезли на стрелу башенного крана и потребовали оплатить их труд. Об этом в пятницу сообщает Интерфакс".

К крану подъехали полицейские, спасатели и представители Следственного комитета. После того, как рабочим привезли деньги, они спустились. Как рассказал один из бастующих Вадим Селютин изданию «Сиб.фм», строительная компания должна была ему 50 тысяч, а его коллеге и соратнице по протестной акции Ульяне Гончаровой — 150 тысяч рублей.

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Следственный комитет включил эти случаи в заведенные ранее уголовные дела о невыплате зарплат компаниями «Сибстрой» и «Строймеханизация», сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета.

Первый подобный случай в Новосибирске произошел в мае. В Октябрьском районе города строитель, работавший на одну из указанных фирм, также забрался на стрелу башенного крана и грозился спрыгнуть вниз в связи с многомесячными задержками зарплаты. В итоге мужчине заплатили, против работодателя возбудили дело.

По данным Росстата, опубликованным в мае, задолженность по зарплате в России за апрель выросла на 213 миллионов рублей, или на 5,9 процента, — до 3,848 миллиарда рублей. Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств составляла на тот момент 3,797 миллиарда рублей.