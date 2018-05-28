Кемеровские пожарные массово уволились в знак протеста

Сотрудники Кемеровского пожарного гарнизона массово увольняются из-за уголовного преследования коллег. Об этом сообщил обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» глава кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов во время судебного заседания, передает ТАСС.

«Каждый день по три-пять рапортов от личного состава об увольнении поступает, не потому что они разочаровались в службе, (…) люди боятся после следственных мероприятий. Мне пришлось доказывать, что пожарным надо ехать на пожар, а не бояться того, что потом они будут на скамье подсудимых, и инспектор должен идти на объект и все-таки проверять», — сказал Мамонтов.

Он назвал ситуацию в пожарно-спасательном гарнизоне «очень тяжелой» и пояснил, что пожарные начали массово подавать рапорты об увольнении после ареста их коллеги Сергея Генина — он сталкивался с этой ситуацией вплоть до своего задержания 25 мая.

Командир пожарного звена Сергей Генин был арестован по обвинению в преступной халатности, его обвиняют в смерти 37 посетителей во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Пожарный своей вины не признал, заявив, что действовал по инструкции.

Александра Мамонтова задержали вместе с начальником отдела надзора областного главка МЧС Григорием Терентьевым. Они обвиняются в халатности и растрате. 28 мая суд удовлетворил ходатайство о его аресте.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта и был потушен лишь утром следующего дня. В результате погибли 60 человек — большинство из них дети. По предварительным данным, здание загорелось в результате короткого замыкания, вызванного протечкой через крышу подтаявшего снега.

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