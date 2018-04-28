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МЧС удалило письмо обвиненного в смерти 37 человек в «Зимней вишне» пожарного

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Сергей Генин

Сибирский региональный центр МЧС удалил со своего сайта ранее опубликованное письмо командира пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в смерти 37 посетителей во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Сохраненная копия публикации осталась в веб-архиве.

В сообщении говорилось, что руководство МЧС, все пожарное сообщество и многие россияне поддержали Генина после возбуждения против него дела и региональный центр «считает своим долгом проинформировать общественность о содержании письма». Его текст был опубликован в сокращенном виде — «чтобы не оказывать давления на следствие и не навредить самому Сергею».

В документе пожарный писал, что не ожидал оказаться под стражей и не считает себя виновным в смерти людей. Он отметил, что сначала чуть не сошел с ума и не хотел жить от мысли, что его подозревают в гибели людей, но ему помогла поддержка окружающих.

Генин уверен, что спасатели «сделали все, что смогли, и больше». «Как бы нас ни хаяли другие, Бог им судья. Их тоже можно понять, поэтому лично я на них зла не держу… Если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо», — размышлял мужчина.

«Очень хочется домой, загадывать не буду, но надеюсь, что это скоро разъяснится, меня оправдают и отпустят», — написал пожарный.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта, погибли 60 человек. Основная причина возгорания — неисправность проводки. По делу арестованы восемь человек, среди которых подозреваемый в халатности Сергей Генин.

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