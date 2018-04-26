Песков вступился за МЧС после пожара в «Зимней вишне»

В Кремле не согласны с утверждением, что в МЧС все развалено, — сотрудники ведомства спасают тысячи человеческих жизней, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 26 апреля, приводит РИА Новости.

«То, что есть какие-то проблемы, наверное, никто этого не скрывает. Поэтому нельзя предаваться эмоциям, нужно трезво оценивать ситуацию. Руководству страны все имеющиеся проблемы хорошо известны», — сказал он и подчеркнул, что работу ведомства держит под контролем президент.

Так Песков прокомментировал публикации в ряде СМИ, в которых критикуется работа МЧС, в том числе во время ЧП в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». «Что касается материалов, в том числе авторских, о положении дел в пожарной службе, они не во всем сходятся с той информацией, которую мы получаем по линии ведомства», — добавил он.

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Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о поджоге, однако в качестве основной причины возгорания рассматривается замыкание электропроводки. В рамках расследования задержаны несколько человек, в частности, персонал центра и начальник пожарного звена Сергей Генин, которого арестовали по подозрению в халатности.

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