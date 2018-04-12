Власти отреагировали на сообщение о травле дочки спасателя в Кемерово

Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов прокомментировал РИА Новости новость о травле девятилетней дочери спасателя, тушившего пожар в ТРК «Зимняя вишня».

«Если законные представители ребенка пожелают обратиться за помощью к властям, мы готовы с ними встретиться в любое время», — отметил он.

По словам Чепкасова, в регионе работает достаточно опытных специалистов для оказания помощи всем людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации после трагедии в «Зимней вишне». Однако жалобы о травле указанной школьницы к властям не поступало.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что одноклассники травят девочку за то, что она была в торговом центре в момент пожара, но успела спастись. Ребенок был с матерью на первом этаже, когда запах дыма начал распространяться по зданию. Семья самостоятельно покинула здание. Однако потом на занятиях дети стали оскорблять девочку и толкать ее.

«Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса!» — такие обвинения, по словам отца, слышит от сверстников его девятилетняя дочь.

Она уже отказывается посещать школу и выходить из дома. На улице у девочки начинаются панические атаки. Учителя посоветовали родителям подождать, пока тема пожара уйдет на второй план. Сами родители думают о смене школы.

Днем в воскресенье 25 марта в ТРК «Зимняя вишня» в центре Кемерово произошел пожар. В здании были закрыты аварийные выходы, не работала система оповещения. По официальным данным погибли 64 человека — 41 ребенок и 23 взрослых. Основной версией следствия называется неисправность проводки. В МЧС не исключают поджога. Ведется расследование по нескольким уголовным статьям. Арестованы семь человек. Одного из пожарных обвинили в халатности.

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