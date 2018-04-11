Спасшуюся из пожара в Кемерове девочку затравили в школе

Ученики одной из кемеровских школ затравили третьеклассницу, которая спаслась при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Ее оскорбляют и унижают за то, что ее отец — пожарный. Об этом ее родитель рассказал телеканалу «360».

В день пожара жена спасателя пошла с дочерью в торговый центр за детской обувью. Они были в магазине на первом этаже, когда запах дыма начал распространяться по зданию, и смогли выйти наружу. Когда школьница пришла на занятия, одноклассники начали оскорблять ее и толкать. «Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса!» — такие обвинения, по словам мужчины, его девятилетняя дочь постоянно слышит от сверстников.

Девочка отказывается посещать школу и выходить из дома, а на улице у нее начинается паническая атака, утверждает отец ребенка. По его мнению, дочери нужен психолог: «Я не могу объяснить девочке, что не виноват. Слишком сложно это для нее. Она только и слышит от одноклассников: пожарные виноваты, не стали спасать».

Учителя посоветовали родителям просто ждать, пока тема пожара уйдет на второй план. Семья рассматривает вариант сменить школу.

ТЦ «Зимняя вишня», в котором не работали аварийные выходы и система оповещения, загорелся днем 25 марта. Погибли 64 человека — 41 ребенок и 23 взрослых. Основная версия следствия — неисправность проводки, в МЧС не исключили поджог. По делу арестованы семь человек, в отношении одного из пожарных завели дело о халатности.

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