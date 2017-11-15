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Талончик в ад

В российских больницах пациентов заражают смертельными вирусами

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Кадр: фильм «Далласский клуб покупателей»

Еще лет десять назад заразиться ВИЧ в больнице или в поликлинике было почти невозможно — сегодня это стало реальностью. В федеральном центре СПИД зафиксировано несколько десятков случаев внутрибольничного инфицирования. Самая распространенная причина — халатность медработников. Одноразовые шприцы, венозные катетеры, инструменты для забора крови в целях экономии негласно могут использоваться повторно. До 2011 года фиксировались единичные случаи, но в последние годы их становится все больше. Эксперты говорят, что в группе риска — практически все российские города. Однако хуже всего ситуация в 20 регионах, где официально зафиксирована эпидемия ВИЧ. О том, каковы шансы выйти из российской больницы, не заразившись смертельной инфекцией, — в материале «Ленты.ру».

Хватило на 15 лет

В Самарской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту заражения ВИЧ в городской больнице №4 города Тольятти. В 2014 году 59-летняя Ирина М. делала там плановую операцию на коленном суставе. Все прошло успешно. Однако через год женщина обратилась в свою поликлинику с жалобой на сильные боли в колене. Как обычно в таких случаях, врач отправил ее на стандартные анализы. Исследование на ВИЧ дало положительный результат, хотя на момент госпитализации анализ был отрицательным. Поскольку другие возможности заражения были исключены, эпидемиологи проверили стационар, где оперировалась пациентка. Выяснилось, что одновременно с Ириной в отделении реанимации находился ВИЧ-инфицированный пациент. Вероятно, причиной заражения стал венозный катетер. Либо медперсонал не соблюдал банальные правила безопасности — обработка рук, смена резиновых перчаток.

Первое в истории РФ внутрибольничное заражение ВИЧ произошло еще в 1988 году в столице Калмыкии Элисте. При использовании нестерильных инструментов для переливания крови вирус занесли 76 детям и пятерым взрослым. Позже выяснится, что инфицированные уехали из Элисты в Волгоград, Ростовскую область и Ставропольский край, где произошли новые заражение.

В общей сложности в этих регионах зарегистрировано 270 ВИЧ-инфицированных детей и 20 взрослых. Единственное наказание, которое понесли тогда медики, — выговор. Правда, организаторы здравоохранения сделали выводы: эпидемиологическая безопасность в медучреждениях была серьезно усилена.

— Того шока хватило, чтобы почти 15 лет в больницах России все было хорошо, — разводит руками директор Федерального научно исследовательского центра СПИД, академик Вадим Покровский. — Но с середины 2000 годов мы снова начали отмечать случаи заражения в больницах. А в последнее время их число растет в геометрической прогрессии.

Халатность и экономия

По данным центра СПИД, основная причина внутрибольничного заражения ВИЧ — использование нестерильных инструментов. Из-за экономии расходников или от недостатка времени уколы нескольким больным могут сделать одним шприцем. Он только называется одноразовым, но по факту может использоваться неоднократно.

— Почему-то многие уверены, что главная причина инфицирования в больницах связана с переливаниями крови, — продолжает Покровский. — Такие случаи есть. Но за 30 лет их зафиксировано только 100. Учитывая, что ежегодно в стране делается до 10 миллионов переливаний — это капля в море. Безопасность донорской крови научились контролировать. А вот что делать с отсутствием настороженности у врачей — не понятно. Минздрав в разгар эпидемии ВИЧ должного внимания этой проблеме не уделяет.

Сегодня в России число ВИЧ-инфицированных приближается к полутора миллионам человек. В соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если в какой-то местности заражены более процента жителей, это значит, что началась стадия генерализованной эпидемии, то есть болезнь вышла за пределы групп риска (наркоманы, гомосексуалисты, проститутки) и распространяется во всей популяции. По данным Роспотребнадзора эпидемиологический порог в один процент превышен в Кемеровской, Ульяновской, Иркутской, Тюменской областях, Пермском крае, Ленинградской, Челябинской и Оренбургской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Томской области, Алтайском крае, Новосибирской, Мурманской, Омской, Ивановской, Тверской и Курганской областях. В лидерах — Самарская и Свердловская области. Тут заражены более 2 процентов беременных. Это значит, что вирус прочно укоренился в широких слоях населения и его дальнейшее распространение уже никак не зависит от групп риска.

Учитывая советский опыт вспышки в Элисте, вероятность встретить в поликлинике или стационаре ВИЧ-инфицированного есть в любом городе. Часто сам человек может и не подозревать о своем статусе. Эксперты считают, что около 500-800 тысяч ВИЧ-положительных россиян не подозревают о своей болезни, так как не относят себя к группам риска и ни разу не проверялись. Бытовым путем вирус не передается, но беда наступает, когда медработники пренебрегают санитарными нормами.

Не ошибиться невозможно

— Специально никто никого заразить, конечно, не хочет, — продолжает Покровский. — Но кроме того что эпидемия ВИЧ сама собой разрастается, у нас еще и кадровый кризис в здравоохранении — очень мало медицинского персонала. Мы расследовали одну вспышку больничного инфицирования. Ночью в детском отделении дежурила одна медсестра. И ей надо поставить 70 капельниц. В такой ситуации не ошибиться просто невозможно.

Почти все случаи, которые вошли в официальную статистику больничного распространения ВИЧ, касаются малолетних детей. Такую статистику врачи объясняют тем, что в этом случае легко доказать способ инфицирования. У взрослых — все сложно. Однозначный вывод сделать практически невозможно. Иногда пациенты скрывают свои подозрительные половые контакты и обвиняют в заражении медиков.

Обязательные расследования устраиваются и при диагностировании ВИЧ у граждан старше 70 лет. Предполагается, что их сексуальная жизнь ограниченна. Однако тут ситуация не столь однозначная. На форуме по проблемам СПИДа, который прошел в сентябре в Екатеринбурге, эксперт Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора Наталья Ладная проинформировала, что сейчас медики регулярно фиксируют заражение ВИЧ половым путем в 80 и 90 лет.

Самым пожилым заразившимся стал 98-летний житель Приволжского федерального округа. «Когда он пришел в Центр СПИД, все испугались — думали тут вина стационара, — сказала Ладная. — Но пациент заявил, что точно знает, как и от кого заразился». И назвал имя женщины — социального работника, которая уже стояла на учете. Когда он услышал диагноз, единственный вопрос был: «А долго ли я еще проживу?..»

В интересах государства

Расследования внутрибольничных вспышек могут длиться годами. Почти всегда медучреждения утаивают информацию. В Екатеринбурге несколько лет шла проверка сведений о заражении в частной «Преображенской клинике», специализировавшейся на лечении бесплодия. В расследовании были задействованы семь регионов, жительницы которых были клиентами этой больницы. Выяснилось, что они проходили иммунизацию лимфоцитами. Донором выступала сотрудница клиники, как оказалось, ВИЧ-инфицированная.

В медицинских документах был обнаружен факт замены информации о доноре и о клиентках. Процедуру проходили 103 женщины. У троих вирус подтвердился. Остальные 100 остались недоступными для эпидемиологов. То есть теоретически они также могли пострадать. Зараженные клиентки несколько лет судились с больницей. В качестве компенсации морального вреда суд обязал клинику выплатить каждой по 5 миллионов рублей.

Пока это самая большая судебная компенсация заразившимся ВИЧ по вине медучреждений. В 2014 году суд подмосковной Балашихи обязал Московский областной перинатальный центр выплатить матери ребенка, зараженного ВИЧ и гепатитом С, 10 миллионов рублей. Однако позже Мособлсуд уменьшил компенсацию до миллиона рублей. Прокурор мотивировал это требование тем, что могут пострадать интересы государства: больница от таких компенсаций может разориться.

— Девочку инфицировали при рождении, — рассказывает адвокат, защищавший интересы семьи, Петр Домбровицкий. — Следователи установили, что в палате с новорожденной находилось несколько ВИЧ-инфицированных младенцев. При этом забор крови проводился одним шприцем.

О том, что ребенок ВИЧ-положительный, стало ясно лишь спустя семь лет. До этого девочку лечили от всего что можно — бронхиты, пневмония, ОРЗ. Как утверждает юрист, запрошенная сумма компенсаций — вовсе не свидетельство жадности. Деньги были нужны для лечения ребенка. Поскольку, кроме ВИЧ, девочку заразили гепатитом С, а многие бесплатные препараты, которые предлагались в СПИД-центре, — не подходили, так как вызывали побочные реакции. Врачи боялись, что у девочки может отказать печень и она умрет. Поскольку в то время в России не было зарегистрировано современных препаратов против гепатита С, пациентке рекомендовали ехать в Германию. Самостоятельно оплатить нужную терапию семья не могла. Ребенка воспитывала одна мать, работавшая бухгалтером с зарплатой 50 тысяч рублей.

— Ситуация патовая, — возмущается адвокат. — Что такое 10 миллионов рублей для государства? Тем более по его вине ребенок стал инвалидом. К сожалению, финансовые интересы государства у нас выше жизни детей.

***
Более всего в больницах следует опасаться игл и шприцов. Всегда требуйте, чтобы медработник при вас вскрывал упаковку шприца — нужно быть уверенным в том, что им прежде не пользовались. Однако, по данным Федерального центра СПИД, самые опасные — отделения реанимации. Но там пациенты в большинстве случаев не в состоянии проконтролировать свою безопасность. А врачи и медсестры ввиду большой загрузки теряют бдительность.

***
Операционные — относительно безопасны. Все инструменты стерилизуются. За 30 лет ни одного случая заражения во время операций не зарегистрировано.

***
Во время лечении зубов, маникюра и нанесения тату теоретически заразиться можно. Как и в любом другом случае, когда есть контакт инструментов с кровью. Однако пока ни одного ВИЧ-инфицирования таким способом официально доказано не было. Куда чаще так заражаются гепатитами. Альтернатива так себе. Поэтому стоит убедиться в стерильности инструментов.

Наталья Гранина

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