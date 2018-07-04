Бригада скорой испугалась смерти ветерана и отказалась везти его в больницу

В Новом Уренгое бригада скорой помощи отказалась перевозить ветерана Великой Отечественной войны. Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку по этому случаю, передает РИА Новости.

Сообщение об отказе помощи ветерану появилось на сайте регионального отделения КПРФ во вторник, 3 июля. В публикации говорится, что в конце июня 92-летнему Владимиру Николенко стало плохо, и лечащий врач заявил о необходимости везти больного в реанимацию.

Однако бригада скорой помощи несколько часов отказывалась везти Николенко, объясняя этом тем, что им не нужно «ЧП, что больной умер у них в машине». Медики согласились на транспортировку только при условии, что родственники напишут расписку и не будут предъявлять претензии в случае его смерти в машине.

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«Сейчас по данному инциденту окружным ведомством начата проверка, запрошены документы, экспертами департамента будет дана всесторонняя оценка ситуации и действий медицинских работников, специалисты встретятся с родственниками», — уточнил сотрудник пресс-службы регионального правительства.

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