Ветерану велели снести баню ради участка для олимпийской чемпионки

Костромской суд распорядился снести баню 87-летнего ветерана Великой Отечественной Ивана Лавничего, чтобы освободить место под участок для олимпийской чемпионки, пишет «Российская газета».

По данным издания, на земле, где была построена баня, ветеран прожил 60 лет. Землю под постройку дома власти Костромы выделили его предкам в середине прошлого века. Сам Лавничий и его 85-летняя супруга жили рядом с родителями в доме площадью 26 квадратных метров. В 1980-х они построили забор вокруг своего участка, затем получили соответствующий техпаспорт.

Однако год назад к ним приехали сыновья Алевтины Олюниной, чемпионки Олимпиады в Саппоро-1972 по лыжным гонкам, и потребовали снести баню. Выяснилось, что Олюниной выделили землю по соседству, несмотря на то, что за участком начинается рекреационная зеленая зона, в которой строить жилье запрещено. Представитель администрации Руслан Швецов заявил, что баня Лавничих построена на муниципальной земле и подлежит сносу.

Как пояснила изданию начальница управления имущественных и земельных отношений администрации Костромы Марина Ильчевская, сдвинуть участок чемпионки «ни вправо, ни влево нельзя»: зона рекреации, которая запланирована под парк «Заволжье», работы по обустройству которого начнутся в следующем году. «Если суд не разрешит снос бани, нам придется признавать предоставление земельного участка Олюниной невозможным к исполнению и подыскивать ей другой», — пояснила она.

Пенсионеры отметили, что много раз ходили в администрацию, где просили продать им землю, но в мэрии им отказали. Они связали желание Олюниной получить жилье именно в реакреационной зоне с тем, что оттуда открывается красивый вид на Волгу. Сама олимпийская чемпионка заявила, что уже год платит за аренду земли.

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