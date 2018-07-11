Россияне скинулись на пенсию ветерану Великой Отечественной

Жители поселка Шолоховский в Ростовской области собрали «народную пенсию» для 95-летнего ветерана Великой Отечественной Раисы Шувар, которая бежала от войны в Донбассе и уже несколько лет живет практически на улице. Об этом 161.ru рассказала сама женщина.

По словам Шувар, посельчане постоянно помогают ей с продуктами, а недавно собрали и принесли восемь тысяч рублей. Шолоховцы обещали помогать ей материально, пока она не начнет получать официальную российскую пенсию. «Сейчас ходим по кабинетам и пытаемся оформить разрешение на временное проживание. Потом будем подавать на гражданство, чтобы была законная пенсия», — добавила она.

Раиса Шувар родилась в России, но потом с мужем переехала на Украину и поменяла гражданство. В Ростовскую область из Луганска она вернулась четыре года назад после того, как на юго-востоке Украины начался военный конфликт. Она рассказывала «Огоньку», что сначала жила здесь в гараже, в лагере беженцев, а потом поселилась в приюте «Матронин дом» в поселке Шолоховский. Все это время женщина находится на территории страны в статусе беженца, но до сих пор не может получить российское гражданство, без которого невозможно претендовать на пенсию. С Украины выплаты ей больше не поступают. Вместе с Шувар в аналогичной ситуации оказалась еще одна украинская ветеран-беженец Елена Тимофеева, которая живет в том же приюте.

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