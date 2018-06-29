Чиновник стер с мемориала имя ветерана Великой Отечественной и написал другое

Глава деревни Галиакберово в Башкирии замазал имя ветерана Великой Отечественной войны на мемориальной доске «Они вернулись с победой» и написал вместо него имя другого человека, которого забыли включить в список, сообщает ToDay News Ufa.

Имя исчезло с памятника в 2015 году, когда новый руководитель сельсовета решил, что мужчина не участвовал в войне и в те годы работал у начальника лагеря «Чебаркуль».

Сын ветерана обращался в администрацию муниципального района и сельского поселения и требовал вернуть прежний облик мемориала, но получал отказ и в итоге подал в суд. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что отец заявителя 1908 года рождения упомянут в книге «Они вернулись с победой» как участник боев, неоднократно был награжденный медалями. Там не было указано лишь то, где он служил.

Верховный суд Башкирии назвал действия чиновника незаконными и необоснованными и распорядился вернуть имя ветерана на мемориальную доску. ToDay News Ufa не уточняет, что станет с именем, которое было помещено на памятник вместо замазанного.

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